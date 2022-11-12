الأمم المتحدة : العالم يحتاج تريليون دولار لمكافحة تغير المناخ

أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، محمد محي الدين، أن المجتمع العالمي يحتاج إلى تريليون دولار لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ بنجاح.

وقال في المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ: " "وفقا لآخر الأبحاث في مجال تغير المناخ، يحتاج العالم إلى تريليون دولار للتعامل مع عواقب تغير المناخ".

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وأضاف أن: "100 مليار دولار المقترحة سابقا لهذه الأغراض تمثل 10٪ فقط من الاحتياجات بالدرجة الأولى للدول النامية".

وتستضيف مصر قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم لمناقشة المسائل المتعلقة بالمناخ.

المصدر: تاس