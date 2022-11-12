لافروف ونظيره التايلاندي يبحثان الاستعدادات لمنتدى التعاون الاقتصادي

أعلنت الخارجية الروسية، أن الوزير سيرغي لافروف ونظيره التايلاندي دون براماتفيني، اجتمعا على هامش قمة شرق آسيا في كمبوديا، وناقش الطرفان الاستعدادات لمنتدى "الابيك" في تايلاند.

ووفقا لبيان الخارجية: "ناقش الوزيران المجالات ذات الأولوية للتعاون الثنائي، فضلا عن قضايا الساعة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، وخاصة في سياق القمة القادمة لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (ابيك) في بانكوك".

ومن المقرر أن يعقد منتدى "الابيك" في تايلاند يومي 18 و19 نوفمبر، وسيمثل روسيا النائب الأول لرئيس الوزراء أندري بيلوسوف.

وتعتبر قمة شرق آسيا، بمثابة منصة للحوار بين قادة دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ حول قضايا الترتيبات السياسية، وتطوير وتعزيز التعاون العملي بين الدول.

المصدر: نوفوستي