كشفت صحيفة "فوكس نيوز" في مقال أنه إذا فاز الجمهوريون بأغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ، فإن نهج واشنطن تجاه أوكرانيا لن يتغير بالقدر المتوقع.

وقال الكاتب جاي كارافانو في مقاله: "لا تتوقعوا تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا".

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واعتبر كاتب المقال أن الجمهوريين سيستمرون في دعم كييف، لكن في نفس الوقت سيرسمون خطا أوضح بين هذه المبادرة واتباع السياسات المريبة والمُسرفة لإدارة بايدن.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة، بفوز الجمهوريين، سترغب في الحصول على ضمانات مساعدة متناسبة لأوكرانيا من الأوروبيين.

وبحسب كارافانو، يجب على الكونغرس تجنب وضع تصبح فيه أوكرانيا دولة أخرى تعتمد اعتمادا كليا على المساعدات الخارجية، مثل العراق أو أفغانستان.

وبحسب قنوات تلفزيونية، في الوقت الحالي، حصل كل من الجمهوريين والديمقراطيين على 49 مقعدا في مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي