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الدفاع التركية: تحييد 8 من "وحدات حماية الشعب" شمال سوريا

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الدفاع التركية: تحييد 8 من
AP
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أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها "حيّدت" 8 من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا عبر "تويتر"، قالت فيه إن من وصفتهم بالإرهابيين، كانوا أطلقوا النار في المنطقة التي تسميها "درع الفرات" في الشمال السوري. دون أن توضح الوزارة أهداف إطلاق النار من جانب القوات الكردية.

وقالت الوزارة في بيانها إن قوات الكوماندوس "لم يتركوا هجمات الإرهابيين تمر دون عقاب، وقاموا بتحييد 8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، قاموا بفتح نيران استفزازية في منطقة درع الفرات شمال سوريا".

المصدر: RT

 

 

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