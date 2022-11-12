الدفاع التركية: تحييد 8 من "وحدات حماية الشعب" شمال سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن قواتها "حيّدت" 8 من مسلحي "وحدات حماية الشعب" الكردية في شمال سوريا.

ونشرت وزارة الدفاع التركية بيانا عبر "تويتر"، قالت فيه إن من وصفتهم بالإرهابيين، كانوا أطلقوا النار في المنطقة التي تسميها "درع الفرات" في الشمال السوري. دون أن توضح الوزارة أهداف إطلاق النار من جانب القوات الكردية.

Taciz ateşi açmanın bedeli ağır oldu!



Teröristlerin saldırılarını cezasız bırakmayan Kahraman Komandolarımız, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.#MSBpic.twitter.com/of2y37bklQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 12, 2022

وقالت الوزارة في بيانها إن قوات الكوماندوس "لم يتركوا هجمات الإرهابيين تمر دون عقاب، وقاموا بتحييد 8 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني / وحدات حماية الشعب، قاموا بفتح نيران استفزازية في منطقة درع الفرات شمال سوريا".

المصدر: RT