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أردوغان: مع الانتخابات الأمريكية.. بشائر حول ملف شراء "إف-16"

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أردوغان: مع الانتخابات الأمريكية.. بشائر حول ملف شراء
RIA.RU
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه بالتوازي مع الانتخابات الأمريكية، ترد إلى بلاده حاليا بعض الأخبار الإيجابية حول ملف شراء مقاتلات "إف-16".

وأعرب أردوغان في تصريحات للصحفيين، عن أمله في أن يكون الشهر المقبل مليئا بالبشرى لتطوير قضية مقاتلات "إف-16" بشكل إيجابي أكثر.

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وفي هذا الجانب، لفت إلى أن الجمهوريين تقدّموا في انتخابات مجلس النواب، وأنه في حال نجحوا في حجز مقعدين أو ثلاثة أخرى بمجلس الشيوخ أيضا، فإن الأمر سيكون أسهل بالنسبة إلى تركيا.

ولم يتردد الرئيس التركي في القول إن الخطوات الأخيرة المتخذة من قبل تركيا تثير انزعاج اليونان كثيرا، مذكرا في الوقت نفسه أن أنقرة منزعجة من تحركات الدول الغربية في اليونان، ولا سيما الولايات المتحدة.

المصدر: الأناضول

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