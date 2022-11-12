أردوغان يبحث إمدادات الحبوب للدول المحتاجة في قمة مجموعة العشرين

أعلن وزير الزراعة والغابات التركي فاهيت كيريشي، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيثير قضية إمدادات الحبوب للدول المحتاجة في قمة مجموعة العشرين بإندونيسيا.

وقال الوزير: "نشدد بشكل خاص على أن الدول المحتاجة يجب أن تكون قادرة على تلقي الحبوب، وفي هذا السياق، سيضع رئيسنا هذه القضية على جدول أعمال قمة مجموعة العشرين".

وأضاف، نعمل على مشروع جديد سيتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة التجارة، بهدف نقل القمح الذي تم شراؤه في روسيا مجانا إلى البلدان الفقيرة بعد معالجته.

المصدر: نوفوستي