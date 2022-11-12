وزيرة الخزانة الأمريكية: الممارسات الاقتصادية لبكين تثير قلق واشنطن وندعو للاستماع لمخاوف بكين

أيدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين استقرار العلاقات بين واشنطن وبكين، داعية إلى وضعها على الطريق الصحيح "رغم وجود العديد من المخاوف التي نرغب في حلها".

وصرّحت يلين بذلك في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، أشارت فيها إلى أنّه "من المهم بالنسبة لنا أن تفسير إجراءات معينة نقوم بها وما يتوقف عليها، علما أنّ هذه ليست محاولة لشل الاقتصاد الصيني بشكل كامل أو لوقف تنميته".

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وأضافت الوزيرة: "لدينا مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وإذا كانت لسياساتنا عواقب ذات نطاق واسع على الصين، فمن المهم بالنسبة لنا أن نكون قادرين على سماع مخاوفهم وربما معالجتها".

وأوضحت أن "الممارسات الاقتصادية" لبكين تثير قلق الولايات المتحدة أيضا.

يشار إلى أنه في وقت سابق، نقلت "رويترز" عن يلين أنها تعتزم الاجتماع مع محافظ البنك المركزي الصيني، يي جانج، على هامش قمة "مجموعة العشرين" في إندونيسيا ومناقشة الوضع الاقتصادي في العالم.

المصدر: تاس