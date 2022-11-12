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موسكو تدعو الدول الغربية إلى إزالة العقبات أمام الصادرات الغذائية من روسيا

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موسكو تدعو الدول الغربية إلى إزالة العقبات أمام الصادرات الغذائية من روسيا
Globallookpress Konstantin Kokoshkin
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أن موسكو تدعو الدول الغربية، التي تخلق عقوباتها حواجز أمام الصادرات الغذائية من روسيا، إلى تحقيق نتائج حقيقية في إزالة هذه العقبات.

وقال فيرشينين: "من الضروري تحقيق نتائج، من خلال اعتماد قرار يلزم أولئك الذين فرضوا العقوبات".

وأشار إلى أن "التصريحات الصاخبة التي تُسمع أحيانا من واشنطن وبروكسل، لا تصل إلى مرحلة العمل، ولا يتم تنفيذها حتى الآن".

المصدر: تاس

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