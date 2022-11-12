الأوروبيون غاضبون من وعود رئيسة المفوضية الأوروبية لزيلينسكي

أثار تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول "نهج الاقتصاد الأوكراني في الاتحاد الأوروبي على المدى الطويل" غضب مستخدمي "تويتر".

وقالت فون دير لاين في تغريدة إنه يمكن للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الاعتماد على تضامن الاتحاد مع كييف لأطول فترة ممكنة.

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وعلق أحد المستخدمين بشكل غاضب، قائلا: "توقفوا عن التحدث إليه نيابة عني! أشعر بالخجل لأنني من الاتحاد الأوروبي!".

وسخر الثاني: "الأوروبيون ينتظرون إمكانية التجمد بالنيابة عن أوكرانيا".

وطالب مستخدم آخر: "أعتقد أن الوقت قد حان لإجراء استفتاء في كل بلد تمثليه لمعرفة ما إذا كانوا يتفقون جميعا معك. الشتاء قادم. وسيكون في عام 2023 أسوأ".

وسأل رابع: "ما الذي تتحدثين عنه؟ من هم الأشخاص الذين انتخبوك؟ من هم الأشخاص الذين صوتوا لك لأخذ أموالنا لإثارة الحرب وإفقار أوروبا؟".

وأشار مستخدم إلى أن "أوكرانيا هي الدولة الأكثر فسادا على هذا الكوكب، ولا يسبقها أحد سوى مافيا بروكسل التابعة لأورسولا فون دير لاين".

المصدر: نوفوستي