موسكو: سنواصل المشاورات مع الأمم المتحدة حول تنفيذ الجزء الخاص بالحبوب والأسمدة الروسية

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن موسكو تعتزم مواصلة المشاورات مع الأمم المتحدة بشأن تنفيذ الجزء الروسي من صفقة الحبوب.

وأضاف فيرشينين في تصريح صحفي اليوم السبت، أن موسكو تعتبر أن المشاورات التي تم إجراؤها أمس الجمعة في جنيف كانت إيجابية، مشيرا إلى أن جلسة مشاورات أخرى سيتم عقدها قبل نهاية هذه السنة.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي: "بالأمس أجرينا جولة أخرى من المشاورات مع ممثلي الأمم المتحدة ... هذا ليس الاجتماع الأول من هذا النوع. أجرينا مشاورات في جنيف وفي موسكو. كانت مشاورات أمس طويلة ومفيدة ومفصلة".

وبحسب فيرشينين، ناقشت المشاورات تنفيذ الاتفاقات الخاصة بصادرات الحبوب التي تم التوصل إليها في اسطنبول في 22 يوليو الماضي، مشيرا إلى المذكرة التي تم توقيعها بين روسيا والأمم المتحدة بشأن ضمان وصول المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى السوق العالمية وما يعرف كذلك بصفقة الحبوب، التي تسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية من ثلاثة موانئ أوكرانية.

المصدر: وكالات