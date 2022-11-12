الخارجية التركية تستدعي القائم بأعمال السفير السويسري في أنقرة

استدعت وزارة الخارجية التركية القائم بأعمال السفير السويسري في أنقرة، على خلفية تظاهرات أنصار حزب العمال الكردستاني في جنيف ورفعهم صور أوجلان واقتحامهم مبنى منظمة الصحة العالمية.

وجاء في بيان نشرته الوزارة التركية، أن "أنصار العمال الكردستاني يواصلون منذ فترة طويلة أنشطتهم الدعائية ومظاهراتهم، بعرض صور لزعيمهم عبد الله أوجالان المحبوس في تركيا" وسط ساحة الأمم، التي تضم البعثات الدبلوماسية التابعة للأمم المتحدة، ولتركيا على وجه الخصوص، دون اتخاذ أية تدابير من قبل السلطات السويسرية، رغم المبادرات العديدة التي قامت بها تركيا، سواء في أنقرة أو في سويسرا".

وأضاف البيان: "بسبب الموقف المتساهل للسلطات السويسرية، أظهر أنصار التنظيم الجرأة على الدخول عنوة إلى مبنى منظمة الصحة العالمية. وبناء عليه فقد تم استدعاء القائم بالأعمال المؤقت للسفارة السويسرية بأنقرة، والتعبير له عن رفضنا واحتجاجنا الشرعيين بشأن هذه القضية، كما تم إبلاغ السلطات السويسرية المعنية بذلك".

وأشار البيان إلى ما وصفها بـ "التطلعات المشروعة" لتركيا وجاليتها في سويسرا، بأن تقوم السلطات هناك، بمنع الدعاية السوداء لحزب العمال الكردستاني وكافة أشكال أنشطته وأعماله، متابعا: "نتطلع من سويسرا التي تستضيف منظمات دولية أن تفي بمسؤولياتها الناجمة عن القانون الدولي، وأن تضع حدا للأنشطة الدعائية للتنظيم الإرهابي الدموي، وأن تساهم في التعاون الدولي بمكافحة الإرهاب".

المصدر: وزارة الخارجية التركية