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لافروف وبايدن في بنوم بنه عبرا "شارع روسيا" إلى وجهات مختلفة

أخبار العالم

لافروف وبايدن في بنوم بنه عبرا
Sputnik RIA
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وصل وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى العاصمة الكمبودية للمشاركة في قمة شرق آسيا، وفي الطريق من المطار، سار موكبه على طول الشارع الرئيسي في بنوم بنه، الذي سمي على اسم روسيا.

وقبل ذلك بمدة زمنية قصيرة، مر موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي وصل إلى قمة "آسيان - الولايات المتحدة،" وسار على نفس الطريق السريع، أي شارع روسيا.

تمت تسمية هذا الشارع بشارع روسيا تقديرا للمساعدة التي قدمها الاتحاد السوفيتي لكمبوديا في القرن العشرين، وتوجد على أطراف هذا الشارع المباني الحكومية والجامعات.

وتحتضن العاصمة الكمبودية بنوم بنه، في هذه الأيام، قمة شرق آسيا، بالإضافة إلى اجتماعات إقليمية أخرى يحضرها قادة عدد من الدول.

المصدر: نوفوستي

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