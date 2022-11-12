جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان لبحث احتجاجات إيران

يستعد أعلى كيان حقوقي في الأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة حول إيران، لبحث تعامل القوى الأمنية مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، والتي تتهم فيها طهران بحملات قمع دام.

ومن المقرر أن يعقد مجلس حقوق الإنسان الجلسة في الأسبوع الذي يبدأ في 21 نوفمبر بطلب من ألمانيا وأيسلندا.

وبعثت ألمانيا رسالة إلى المجلس اليوم الجمعة طلبت فيها الدعوة لعقد جلسة خاصة "لمعالجة تدهور الأوضاع الحقوقية في جمهورية إيران الإسلامية، خاصة ما يتعلق منها بالنساء والأطفال".

يحتاج القرار إلى دعم ثلث أعضاء المجلس على الأقل، (عددهم 47 دولة)، ويشير طلب ألمانيا إلى أنها ضمنت دعما كافيا.

يذكر أن الاحتجاجات تصاعدت في إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) في 16 سبتمبر الماضي بعد احتجازها لدى "شرطة الأخلاق" الإيرانية.

وفرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على إيران، إثر ما وصفته دول غربية بقمع الاحتجاجات بالقوة في تلك الدولة.

المصدر: "أسوشيتد برس"