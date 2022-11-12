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خارجيتا فرنسا وأرمينيا تناقشان تطور المفاوضات بين يريفان وباكو

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خارجيتا فرنسا وأرمينيا تناقشان تطور المفاوضات بين يريفان وباكو
Globallookpress
وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان
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ناقشت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا مع نظيرها الأرميني أرارات ميرزويان تطور عملية التفاوض بين يريفان وباكو.

وقال بيان الخارجية الفرنسية اليوم الجمعة إن النقاشات جرت عقب المباحثات الوزارية على هامش "منتدى باريس للسلام".

وأكدت الوزيرة أن فرنسا تدعم بنشاط المفاوضات الجارية بين أرمينيا وأذربيجان بشأن القضايا العالقة، بما في ذلك: مشروع اتفاق السلام، وترسيم الحدود، وفتح طرق الاتصال، فضلا عن القضايا الإنسانية.

كما شدّد البيان على أهمية إحلال السلام على المدى الطويل، مع الاحترام الكامل لوحدة أراضي أرمينيا.

المصدر: تاس

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