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الأردن يصوّت في الأمم المتحدة لصالح قرار داعم لفلسطين والجولان

أخبار العالم

الأردن يصوّت في الأمم المتحدة لصالح قرار داعم لفلسطين والجولان
Legion-Media
علم فلسطين
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أفادت وكالة "بترا" أن الأردن صوت لصالح قرارات داعمة لفلسطين والفلسطينيين والجولان السوري المحتل.

وقالت الوكالة: "صوت الأردن اليوم أمام اللجنة الرابعة الأممية على مجموعة قرارات متعلقة باللاجئين الفلسطينيين وتمديد ولاية الأونروا حتى عام 2026، والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بالإضافة إلى قرار يتعلق بالجولان السوري المحتل".

واللجنة الرابعة، المسماة أيضا: لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، هي واحدة من اللجان الست التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

المصدر: بترا

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