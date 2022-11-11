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ماكرون "مندهش" من اتهام الدول النامية لأوروبا والولايات المتحدة بازدواجية المعايير

أخبار العالم

ماكرون
Globallookpress Gehad Hamdy
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صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في منتدى باريس للسلام بأن الدول النامية تنتقد الغرب على ازدواجية المعايير في مقاربتها لمشاكل العالم.

وقال ماكرون: "لقد دهشت لأن العديد من بلدان الجنوب (العالمي)، تتهم أوروبا والولايات المتحدة بمعايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بالعالمية".

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وأضاف: "هذه الدول تقول إننا لا نفكر في الشمولية عندما نتخذ قرارات بشأن العقوبات التي تؤثر عليها".

وتابع: "أننا بحاجة إلى التفكير في كيفية بناء عالمية بدون المركزية الأوروبية".

واعتبر أن "المشاكل في العالم كبيرة لدرجة أنه لا يمكن حلها بدون تعاون دولي".

وأردف: "يتعلق هذا بمكافحة تغير المناخ، وعدم المساواة الدولية، وضمان حماية التنوع البيولوجي، وتمويل الاقتصادات الأكثر ضعفا، والأمن الغذائي. هذه المشاكل لا يمكن حلها على المستوى الوطني".

وشدد على أن "العالمية هي السبيل الوحيد لحل هذه المشاكل، وأنا مقتنع بضرورة التعاون الدولي".

المصدر: تاس

 

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