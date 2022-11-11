منتدى باريس للسلام..رئيس الوزراء الألباني يثني على روسيا والصين وتركيا

صرح رئيس الوزراء الألباني إيدي راما أن روسيا والصين وتركيا، أنقذت دول غرب البلقان خلال جائحة فيروس كورونا بينما كان الاتحاد الأوروبي "يتصرف مثل اتحاد الدول الغنية الأنانية".

وخلال كلمة ألقاها في منتدى باريس للسلام أشار راما إلى أن لقاحات فيروس كورونا لم تأت من الاتحاد الأوروبي.

وأشار راما: "كان لدينا وباء أظهر لنا أن عدم وجود جسر بين البلدان يمكن أن يخلق مأساة، ورأينا أن الاتحاد الأوروبي يتصرف مثل اتحاد الدول الغنية الأنانية ، في مواجهة الخوف من الموت، وأفلت من مسؤولية مشاركة اللقاحات مع بقية دول أوروبا الوسطى".

وقال راما: "ماذا يحدث لولا الصين وروسيا وتركيا، ما كنا لننجو من الموجة الأولى من الوباء لأن اللقاحات لم تأت من الاتحاد الأوروبي، بل جاءت اللقاحات من هذه البلدان الثلاثة".

ويحضر منتدى باريس للسلام، ممثلو الدول والمنظمات الدولية والشركات والجمعيات غير الحكومية. وموضوع المنتدى، هو التغلب على "الأزمات المتعددة" في البيئة والاقتصاد والمجال الاجتماعي. وحماية المناخ وتشكيل "مجتمع شامل وعادل".

المصدر: تاس