رئيس غينيا بيساو: نصحت زيلينسكي بالتحدث إلى بوتين لأنه شريك جاد

نصح رئيس غينيا بيساو أومارو شيسوكو إمبالو، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى انطباعه بأن الحوار الجاد سينهي الحرب بسرعة كبيرة.

وقال الرئيس إمبالو خلال جلسة حول قضايا الأمن الدولي، في "منتدى باريس للسلام" الذي انطلق اليوم الجمعة: "التقيت بالرئيس بوتين في أكتوبر وتحدثنا لما يقرب من ثلاث ساعات".

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وأضاف: "كان لدي انطباع أنه إذا أقمنا حوارا جادا، يمكن أن تنتهي الحرب بسرعة كبيرة. وبعد روسيا، ذهبت إلى أوكرانيا، حيث قابلت زيلينسكي، الذي نصحته بالتحدث مع بوتين، لأن الرئيس الروسي شريك جاد".

ولفت رئيس غينيا – بيساو، إلى أنه يتوقّع مساعدة وساطة في التسوية الأوكرانية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأردف قائلا أمام ماكرون: "أعتقد أن الرئيس ماكرون له دور يلعبه في هذه التسوية".

المصدر: تاس