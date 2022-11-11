الاتحاد الأوروبي يدرس حظر استيراد الألماس وبعض المعادن من روسيا

قال مصدر في الاتحاد الأوروبي لوكالة نوفوستي إن الاتحاد يدرس فرض حظر على استيراد الماس الروسي وأنواع معينة من المعادن كجزء من حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

ووفقا للمصدر، قد تؤثر الإجراءات المنصوص عليها في الحزمة الجديدة أيضا على بيلاروس.

وذكر المصدر أن "المناقشات تشمل إمكانية حظر استيراد الماس وأنواع معينة من المعادن من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأكد المصدر أن الاتحاد الأوروبي بمساعدة خطط الحزمة الجديدة لسد الثغرات الموجودة في حزم العقوبات السابقة.

وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة وارتفاع التضخم.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.

ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.

وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب لها.

المصدر: نوفوستي