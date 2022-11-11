بريطانيا وفرنسا تدينان إيران بسبب دعمها المزعوم لروسيا في أوكرانيا

أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، السلطات الإيرانية لرد فعلها على الاحتجاجات والدعم الذي يزعم أنها تقدمه لروسيا في أوكرانيا.

وقال بيان وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني عقب محادثاتهما في منتدى باريس للسلام: "فيما يتعلق بإيران، أدان وزيرا الخارجية الحملة الوحشية على الاحتجاجات السلمية المشروعة".

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وأضاف: "أدانوا أيضا أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ، والتزموا بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأنشطة".

وتابع البيان: "جدد الوزيران تصميمهما الواضح على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا أبدا، كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: تاس