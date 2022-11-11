 
مباشر

بريطانيا وفرنسا تدينان إيران بسبب دعمها المزعوم لروسيا في أوكرانيا

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا تدينان إيران بسبب دعمها المزعوم لروسيا في أوكرانيا
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5qn

أدانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، السلطات الإيرانية لرد فعلها على الاحتجاجات والدعم الذي يزعم أنها تقدمه لروسيا في أوكرانيا.

وقال بيان وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني عقب محادثاتهما في منتدى باريس للسلام: "فيما يتعلق بإيران، أدان وزيرا الخارجية الحملة الوحشية على الاحتجاجات السلمية المشروعة".

إقرأ المزيد
فرنسا وبريطانيا تدعوان إلى خفض أسعار الطاقة
فرنسا وبريطانيا تدعوان إلى خفض أسعار الطاقة

وأضاف: "أدانوا أيضا أعمال إيران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط، بما في ذلك نقل الطائرات بدون طيار والصواريخ، والتزموا بتعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الأنشطة".

وتابع البيان: "جدد الوزيران تصميمهما الواضح على عدم السماح لإيران بامتلاك سلاحا نوويا أبدا، كما أعربا عن قلقهما العميق إزاء عدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا