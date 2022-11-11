ترامب يطالب الجمهوريين "بالصعود إلى أسطح المنازل والصراخ فرحا بالنصر"

عبّر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن اعتقاده بأن نتائج الجمهوريين في الانتخابات النصفية يمكن وصفها بأنها "نصر".

وكتب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "لقد فزنا! وبيلوسي تغادر، نحن نأخذ الكونغرس، وإذا تمكنّا من وقف الاحتيال الواضح، فسنأخذ مجلس الشيوخ. إنه فوز كبير، لا تكونوا أغبياء. اصعدوا إلى أسطح المنازل واصرخوا بأعلى الصوت!".

وأصبح معروفا أن الانتخابات النصفية الأمريكية أُجريت يوم 8 نوفمبر الجاري. وقبلها، ذكر ترامب مرارا أن الجمهوريين سيستعيدون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. علما أنه دعم بشكل شخصي العديد من المرشحين.

من جهتها، انتقدت العديد من وسائل الإعلام الموالية للجمهوريين، الرئيس السابق ترامب، وأشارت إلى أنه لن يكون أفضل مرشح للحزب في السباق إلى الرئاسة في عام 2024.

المصدر: تاس