الخارجية البريطانية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب تهديدات لصحفيين في المملكة

استدعت الخارجية البريطانية اليوم الجمعة، القائم بالأعمال الإيراني في البلاد بعد ما قالت إنه بسبب تهديدات خطيرة ضد صحفيين يعيشون في المملكة.

وأصدر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي تعليماته إلى مكتب التحقيقات بهذا الاستدعاء، علما أنه في السنوات الأخيرة، اتصلت شرطة العاصمة البريطانية بعدد من الصحفيين المقيمين في المملكة، وذلك بعد أن تلقت معلومات موثوقة حول وجود تهديدات لحياتهم.

وقال الوزير كليفرلي: "ستواجه المملكة المتحدة دائما تهديدات الدول الأجنبية. لقد تم استدعاء المندوب الإيراني اليوم لتوضيح أننا لا نتسامح مع تهديد الحياة والترهيب من أي نوع تجاه الصحفيين، أو أي فرد يعيش في المملكة المتحدة".

يشار إلى أن طهران قابلت الاحتجاجات الداخلية الواسعة بحملة اعتقالات شملت موظفين في وسائل الإعلام العاملة في إيران. وتم اعتقال واحتجاز أكثر من 40 صحفياً.

المصدر: gov.uk