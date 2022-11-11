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فرنسا وبريطانيا تدعوان إلى خفض أسعار الطاقة

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فرنسا وبريطانيا تدعوان إلى خفض أسعار الطاقة
Legion-Media
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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، ووزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، تأييد باريس ولندن لخفض أسعار الطاقة ووضع سقف لأسعار النفط.

وقال بيان وزيري الخارجية الفرنسي والبريطاني عقب محادثاتهما في منتدى باريس للسلام: "اتفقنا على العمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة وتسريع الانتقال في مجال الطاقة".

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وأضاف: "جددوا التأكيد على ضرورة خفض أسعار الطاقة وتحديد سقف لأسعار النفط".

كما اتفق وزيرا الخارجية الفرنسي والبريطاني على "تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة النووية".

كما بحث الوزيران قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية عبر بحر المانش. وشددا على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية بكافة أشكالها وأسبابها.

ونوّه البيان إلى أن "وزراء الخارجية اتفقوا أيضا على تعزيز التعاون مع دول الجوار لحل هذه المشكلة".

وأكد الوزيران أنهما "يتطلعان إلى القمة الثنائية التي ستعقد في فرنسا في أوائل عام 2023". و"شددا على أهمية التعاون في حل القضايا الثنائية والدولية".

المصدر: تاس

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