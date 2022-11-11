إجراء تدريبات للدفاع الجوي مع مجموعة سفن من أسطول المحيط الهادئ الروسي

أفادت وزارة الدفاع الروسية عن إجراء تدريبات في بحر الصين الجنوبي، للدفاع الجوي مع أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي.

وتم إجراء التدريبات في بحر الصين الجنوبي، للدفاع الجوي مع أطقم سفن أسطول المحيط الهادئ.

وأثناء الانتقال من البحر الأبيض المتوسط إلى نقطة القاعدة الدائمة في فلاديفوستوك شاركت مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ في تمرين للدفاع الجوي.

وقام البحارة، دون أي إطلاق نار عملي، بوضع خوارزمية الإجراءات المشتركة في صد هجوم جوي.

وتألفت من سفن أسطول المحيط الهادئ، من ضمنها: سفينة الحرس "ناخيموف"، والطراد المزود بالصواريخ "فارياغ"، والسفينة المضادة للغواصات "الأميرال تريبوتس" والناقلة البحرية الكبيرة "بوريس بوتوما".

وخلال التدريبات القتالية، اكتشفت حسابات الدفاع الجوي على الفور أهدافا محاكاة إلكترونيا ورافقتها، وعندما دخلت المنطقة، ضربتها بنجاح.

وغادرت سفن أسطول المحيط الهادئ قاعدتها الأصلية في رحلة طويلة في نهاية عام 2021.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية