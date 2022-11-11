الاتحاد الأوروبي لا يملك أدلة تؤكد حصول روسيا على صواريخ إيرانية

أكد مصدر رفيع في الاتحاد الأوروبي عدم وجود ما يؤكد تورط إيران بإمداد روسيا بصواريخ مزعومة، هذه الأنباء نفتها مرارا كل من موسكو وطهران، ونحن بدورنا في بروكسل نقوم بجمع معلومات.

وأضاف المصدر للصحفيين "نحن على إطلاع على التقارير التي تتحدث عن ثمة خطط إيرانية لتزويد روسيا بصواريخ باليستية لاستخدامها ضد أوكرانيا. ونحاول الحصول على معلومات تؤكد أن هذا يحدث بالفعل. نحن قلقون من هذه الأنباء. وإذا تأكدت صحتها سنرد بتبني عقوبات".

تزعم الدول الغربية أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة للقيام بعمليات عسكرية في أوكرانيا. ونفت كل من موسكو وطهران هذه الاتهامات. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن طهران زودت الاتحاد الروسي بطائرات مسيرة قبل عدة أشهر من بدء العملية الخاصة في أوكرانيا.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في السابق عقوبات على ثلاثة أفراد وشركة واحدة إيرانية بتهمة تزويد روسيا بطائرات مسيرة. في الوقت نفسه، لم يقدم الاتحاد أية أدلة تثبت ذلك.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، في وقت سابق إن الولايات المتحدة لديها ما يدعو للاعتقاد "بأن إيران تعتزم تزويد روسيا بصواريخ أرض–أرض ، لكنها لم تفعل ذلك بعد". في الوقت نفسه، لم يشرح لماذا تعتقد واشنطن ذلك، دون دليل على هذا الاتهام.

المصدر: ريا نوفوستي.