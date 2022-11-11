بن غفير: لست عنصريا وأسعى لأن يعيش العرب في إسرائيل براحة وأمان

قال رئيس حزب "القوة اليهودية" عضو الكنيست الإسرائيلي اليميني، إيتمار بن غفير: "أنا لست عنصريا، أنا أحب شعبي فحسب، وبالنسبة للعرب أنا أريد نعيش جميعنا بأمان في هذه الدولة".

وأكد بن غفير في مقابلة مع قناة i24news، أنه سيسعى لأن "يكون النظام في كل البلدات العربية، في أم الفحم والناصرة وغيرهما، لأنه إذا لم يكن عند العرب نظام لن يكون هناك أمن في كل الدولة"، مضيفا: "جئت لهذه الحكومة لتطبيق سياسية اليمين وسنقوي الاستيطان على أرض إسرائيل، كما أريد تنفيذ الأجندة اليهودية الصهيونية".

وبعد أن حقق بن غفير نجاحا في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أثار دعمه لنتنياهو وانضمامه للحكومة القادمة جدلا كبيرا على المستوى السياسي المحلي والعالمي. فقد انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية مشاركته في تأبين الحاخام مائير كاهانا، مؤسس حركة "كاخ" المحظورة في إسرائيل والمصنفة بأنها إرهابية.

وحقق حزب بن غفير (تحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية) في الانتخابات التي أجريت في الأول من نوفمبر، 14 مقعدا.

ويعتبر حزب بن غفير، ضمن كتلة بنيامين نتنياهو، الذي فاز بالانتخابات، بعدما حقق حزب الليكود الذي يترأسه 32 مقعدا، فيما حققت كتلته اليمينية في العموم 64 مقعدا، ما يخوله لتشكيل حكومة يمينية.

المصدر: i24news