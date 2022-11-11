ترامب ينفي إلقاءه اللوم على ميلانيا لخسارة محمد أوز ويعتذر منها

اعتذر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لزوجته ميلانيا ومذيع قناة "فوكس" شون هانيتي عن التقارير التي تم تداولها عن رد فعلهما على تأييده لمرشح الجمهوريين في مجلس الشيوخ محمد أوز.

وقال ترامب في منشور عبر Truth Social: "أود أن أعتذر لميلانيا وشون هانيتي عن جميع الأخبار الكاذبة والقصص الخيالية (المكونة من فراغ، مع عدم وجود مصادر على الرغم من الادعاء بوجودها!)، التي ألقاها الصحفيون عليهما. المؤسسات الإخبارية تعرف أن هذه القصص ليست صحيحة".

واعتبر أن "الإعلام الذي ينشر القصص الكاذبة والملفقة خرج عن السيطرة.. أتمنى فقط أن يفهم الجمهور مدى فسادهم وانحرافهم. إنهم يختلقون القصص.. بلدنا في ورطة كبيرة".

وأفادت تقارير إعلامية سابقة بأن ترامب ألقى باللوم على ميلانيا، ومقربين منه، لأنهم حثوه على دعم المرشح الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا الذي خسر، محمد أوز، وليس المرشح الجمهوري الآخر عن الولاية.

المصدر: The Hill