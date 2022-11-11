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إسرائيل.. إنتهاء مشاورات تشكيل الحكومة ونتنياهو يحصد غالبية التوصيات

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إسرائيل.. إنتهاء مشاورات تشكيل الحكومة ونتنياهو يحصد غالبية التوصيات
AFP
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أنهى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، المشاورات النيابية لاختيار رئيس للحكومة المقبلة، وقد حصل زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو على غالبية الأصوات.

وأعلنت الرئاسة الإسرائيلية أن نتانياهو الذي فاز في الانتخابات التشريعية في الأول من نوفمبر، سيكلف الأحد رسميا بتشكيل الحكومة.

وقالت الرئاسة في بيان إن "هرتسوغ أنهى اليوم اجتماعاته مع ممثلي الأحزاب المنتخبة في الكنيست".

وأوصى معظم النواب البالغ عددهم 64، بمنح نتانياهو تفويضا لتشكيل حكومة، وسيتسلمه بموجب ذلك، يوم الأحد.

المصدر: "أ ف ب"

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