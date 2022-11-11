رئيس حزب العمال البريطاني يهاجم سوناك ويصفه بـ"الضعيف"

وصف رئيس حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، رئيس الوزراء، ريشي سوناك، بأنه "ضعيف"، لأنه سمح للوزير المستقيل غافين ويليامسون بالتنمر وإرسال رسائل غير لائقة لزملائه. .

وشن ستارمر هجوما قاسيا على ويليامسون قبل أن يقول إنه أفلت بفعلته لأن سوناك"ضعيف جدا ويخشى أن ينقلب عليه المتنمرون" وأنه "يختبئ وراءهم".

وردا على الانتقادات، قال سوناك إن سلوك ويليامسون "غير مقبول" وإنه تعامل معه "بشكل صحيح".

وقال ويليامسون في رسالة إن هدف استقالته "الاستجابة لمسار التحقيق في الشكاوى وإظهار براءته من أي سوء سلوك"، متوجها إلى سوناك قائلا إن "هناك تحقيقا في رسائل أرسلها لزميلة، أضيفت إليها اتهامات أخرى بشأن سلوكه السابق".

وأشار إلى أنه دحض هذه الادعاءات لكنه لا يريدها أن تتحول إلى مصدر تشتيت للانتباه عن إنجازات الحكومة، مؤكدا أنه سيستمر بعد استقالته في دعم الحكومة الكامل من الخطوط الخلفية.

وكشفت رسائل نصية تنمّر ويليامسون بلغة بذيئة على ويندي مورتون، مسؤولة الانضباط داخل البرلمان بسبب تنظيم مراسم وفاة الملكة إليزابيث.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدولة في الحكومة البريطانية أوليفر دودن، أن سوناك يدعم وزير الدولة في الحكومة المتهم بالتنمر على زميلته، معتبرا أن الرسائل الهاتفية المسيئة أرسلت "في لحظة انفعال".

المصدر: "الإندبندنت"