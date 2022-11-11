واشنطن تشيد باتفاق تسيير رحلات طيران مباشرة من إسرائيل إلى قطر

أشادت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، باتفاق تسيير رحلات طيران مباشرة من مطار بن غوريون الإسرائيلي إلى مطار حمد القطري، لنقل عشاق كرة القدم لحضور مباريات كأس العالم.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة على "تويتر": "أرحب بإعلان الفيفا عن رحلات جوية مباشرة بين قطر وإسرائيل من أجل كأس العالم"، مضيفا: "تعزز هذه الخطوة العلاقات بين الناس والتكامل الاقتصادي، مع تشجيع حرية السفر للجميع، الإسرائيليين والفلسطينيين".

I welcome FIFA’s announcement of direct flights between Qatar and Israel for the World Cup. This step bolsters people to people ties and economic integration, while encouraging freedom of travel for all, both Israeli and Palestinian. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) November 11, 2022

وستسمح الرحلات بين مطاري بن غوريون، في تل أبيب، ومطار حمد الدولي، للإسرائيليين بالوصول إلى قطر مباشرة ومن المتوقع أن تخفض التكاليف للإسرائيليين الذين يأتون لمشاهدة المباريات.

إضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تقديم خدمات قنصلية للمواطنين الإسرائيليين من خلال فريق قنصلي إسرائيلي في الدوحة.

المصدر: RT