إثيوبيا.. الحكومة تعلن السيطرة على 70% من أراضي تيغراي والمتمردون ينفون
AFP
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أكدت الحكومة الاثيوبية أن الجيش الاتحادي سيطر على سبعين بالمئة من أراضي إقليم تيغراي، في وقت نفت سلطات المتمردين في تيغراي هذا الإعلان.
هذا وأكدت الحكومة بدء تدفق المساعدات، بعد مرور تسعة أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين.
وقال جيتاشيو رضا، المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيغراي إن هذه التأكيدات "تأتي من العدم". كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك.
المصدر: "أ ف ب"