الدول الإفريقية تضغط من أجل التمويل للتكيف مع تغير المناخ

قال قادة من إفريقيا في قمة المناخ للأمم المتحدة إن مواجهة الأحداث المناخية التي تفاقمت بسبب تغير المناخ، تجعل القارة الأفريقية بحاجة إلى التكيف، لكنها تحتاج إلى أموال للقيام بذلك.

وقال إفرايم شيتيما، رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة في قمة الأمم المتحدة للمناخ المنعقدة بشرم الشيخ بمصر، إن إفريقيا حريصة على ترجمة نتائج المفاوضات إلى عمل للقارة حيث يواجه الملايين كوارث متعلقة بالمناخ، مشددا على أن "القمة يجب أن توفر حلولا لملايين الأشخاص في القارة".

وأفاد بأن "إفريقيا بحاجة إلى التمويل للتكيف مع الطقس القاسي، وكذلك لتسهيل الانتقال العادل للطاقة وتعزيز امتلاك الطاقة المتجددة".

وذكرت دراسة حديثة أصدرها البنك الدولي أن الأحداث المتعلقة بالمناخ ستضغط على أكثر من 132 مليون شخص في براثن الفقر في جميع أنحاء العالم مع خسارة البلدان الإفريقية ما بين 10 و15 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

المصدر: AP