الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران زادات من مخزونها من اليورانيوم المخصب

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران زادت منذ سبتمبر الماضي، مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بواقع 6.7 كلغ.

وبحسب تقديرات الوكالة، زادت إيران مخزونها البالغ 60% من اليورانيوم النقي الانشطاري إلى 62.3 كيلوغرام، ارتفاعا من 55.6 كيلوغرام.

كما أشارت الوكالة إلى أنه من غير المعروف بالضبط كمية اليورانيوم عالي التخصيب التي تمتلكها إيران.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، في تصريح صحفي أمس الخميس، إن ممثلين عن إيران والوكالة الذرية أجروا مفاوضات في فيينا حول برنامج طهران النووي، وانتهت دون نتائج.

وأوضح غروسي أن المفاوضات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لم تمت، وأن إيران تفي بالتزاماتها.

المصدر: وكالات