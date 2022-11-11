الولايات المتحدة.. تقدم جمهوري في مجلس النواب والشيوخ

أفادت شبكة CNN بأن نتائج الانتخابات النصفية التي جرت يوم الثلاثاء، تظهر حتى الساعة تقدم الحزب الجمهوري على الحزب الديمقراطي في مجلسي النواب والشيوخ.

وحسب الشبكة الأمريكية فإن عدد مقاعد الحزب الجمهوري بمجلس النواب ارتفع إلى 211، مقابل 198 مقعدا للحزب الديمقراطي، من أصل 218 مقعدا.

أما في مجلس الشيوخ الذي تبلغ عدد مقاعده للتصويت النصفي 50، فإن الجمهوريين حتى الساعة أصبح لديهم 49 مقعدا، مقابل 48 مقعدا للديمقراطيين، من أصل 100 مقعد التي يتكون منها مجلس الشيوخ.

المصدر: CNN