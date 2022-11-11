سمرقند تحتضن قمة زعماء منظمة الدول التركية

انطلقت قمة زعماء منظمة الدول التركية (الناطقة بالتركية)، اليوم الجمعة، في مدينة سمرقند الأوزبكية، بمشاركة رؤساء تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان.

كذلك يحضر أعمال القمة رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، ورئيس مجلس الشيوخ في برلمان تركمانستان، كممثلين للدول المراقبة.

وتعقد هذه القمة تحت عنوان "حقبة جديدة من الحضارة التركية: في الطريق إلى التنمية والازدهار المشترك".

ومن المقرر في الاجتماع مناقشة قضايا التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول التي لها صفة مراقب، وكذلك جدول الأعمال الدولي الحالي.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يشارك في أعمال القمة أن بلاده ستقف إلى جانب أذربيجان في مساعيها الرامية للسلام.

كذلك قال أردوغان إن بلاده تبذل جهودا لإنهاء الصراع المستمر منذ 9 أشهر في أوكرانيا بسلام عادل، كما تعمل على منع حدوث أزمة غذاء.

كما أكد الرئيس التركي على ضرورة زيادة تعاون دول المنظمة في منع الهجرة غير النظامية وإدارتها، وتطوير مفهوم أمني مشترك داخل المنظمة، مشددا على أن إنشاء صندوق الاستثمار التركي (منظمة الدول التركية) في أسرع وقت ستكون له فوائد.

المصدر: وكالات