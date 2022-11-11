الشرطة الإسرائيلية تفتح تحقيقا ضد الحاخام تسفي تاو بتهمة الاعتداء الجنسي

فتحت الشرطة الإسرائيلية تحقيقا في جرائم جنسية مزعومة، ارتكبها الزعيم الروحي لجماعة "نوعم" المحافظة المتشددة، الشريك في حزب "الصهيونية الدينية" الحاخام تسفي تاو.

وفتح التحقيق بعد أن اشتكت امرأة من أن تسفي تاو "قائد المدرسة الدينية آنذاك اعتدى عليها جنسيا قبل عدة سنوات"وفقا لتقرير نشرته هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان".

وأدلت الامرأة التي تدعى تينا بشهادتها علنا ​​على القناة الإسرائيلية 12 في مقابلة، في الوقت الذي دعا فيه العديد من الحاخامات البارزين علنا ​​إلى التحقيق في مزاعم الانتهاك الجنسي ضد تسفي تاو.

وقالت المرأة الشابة إن عائلتها كانت دائما قريبة من الحاخام تاو، وتابعت"كنت تحت تأثيره النفسي، لقد آذاني عدة مرات، عندما كنت طفلة صغيرة وحتى بعد أن تزوجت وأصبحت أما"، مضيفة:"حاولت أن أطلب المساعدة بطرق مختلفة، لكنني لم أكن أعرف كيف أعبر عن نفسي في ذلك الوقت.. حاولت الاتصال بالشرطة مرة واحدة، في سن العاشرة".

وكشفت أنها تعرضت لضغوط هائلة من المحيطين بها لتلتزم الصمت، في حين أن الكثير من الناس رفضوا مزاعمها، مضيفة: "لقد استخدم سلطته وصورته لارتكاب هذه الانتهاكات".

ومن جهتها ذكرت القناة 12 أن الشرطة الإسرائيلية ستبحث عن "ضحايا محتملين آخرين للحاخام تسفي تاو.

المصدر: i24news