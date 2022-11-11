الأمم المتحدة تدعو بريطانيا إلى معاملة طالبي اللجوء وفق القانون الدولي

قال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن على المملكة المتحدة التأكد من أن "معاملتها لطالبي اللجوء تتوافق مع القوانين الدولية".

وتأتي التوصية بينما سلط المجلس الضوء على خطة بريطانيا لإرسال المهاجرين إلى رواندا، أثناء فحصه لسجل حقوق الإنسان في المملكة المتحدة.

وخلال المراجعة الدورية، وهي عملية تتم كل أربع سنوات، قالت هولندا إن على الحكومة "إلغاء أجزاء من شراكة التنمية الاقتصادية للهجرة التي لا تمتثل لاتفاقية اللاجئين لعام 1951". كما دعت نيوزيلندا المملكة المتحدة إلى ضمان "توافق معاملتها لطالبي اللجوء مع مسؤولياتها والتزاماتها الإنسانية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين".

وقال وزير العدل مايك فرير، الذي يمثل المملكة المتحدة في الجلسة في جنيف، إن بلاده "ملتزمة تماما بحماية حقوق الإنسان في الداخل والخارج"، مؤكدا أن "هذا الالتزام لم يتغير".

ووصل ما يقرب من 40 ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة الإنجليزية (من جهة فرنسا) حتى الآن هذا العام. لكن لم يكن هناك حتى الآن أي عبور في نوفمبر وسط سوء الأحوال الجوية، مما يجعل المجموع لعام 2022 حتى الآن عند 39913 مهاجرا.

المصدر: "الإندبندنت"