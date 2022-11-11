وسائل إعلام: الشرطة الأسترالية تتهم روسيا بشن هجوم سيبراني إرهابي

أعلنت الشرطة الأسترالية أن القراصنة الذين سرقوا معلومات من شركة التأمين الصحي الأسترالية "Medibank" لهم صلات بروسيا.

وقال رئيس الشرطة الأسترالية، ريس كيرشو، اليوم الجمعة، أنه لن يكشف أسماء المسؤولين عن الهجوم السيبراني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه قد تم تحديد هويتهم. ونقلت قناة "ABC" عن تصريحه قوله: "سنجري محادثات مع هيئات الأمن الروسية بشأن هؤلاء الناس".

وصرحت شركة التأمين الصحفي "Medibank"، سابقا، أن القراصنة سرقوا 200 غيغابايت من البيانات الشخصية، بما فيها أسماء الزبائن والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام التأمين الصحي وأرقام بوليصة التأمين وأرقام الهواتف وأكواد التشخيص والإجراءات الطبية.

وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال سابقا، إن اتهام روسيا بالقرصنة الإلكترونية هو هواية مفضلة لدى الغربيين. ونفت السلطات الروسية أكثر من مرة تورطها في الهجمات السيبرانية وأنشطة القرصنة، وأعربت عن استعدادها للتعاون في مكافحة الهاكرز وإجراء حوار حول الأمن السيبراني.

المصدر: نوفوستي