محكمة أمريكية تلغي برنامج بايدن لشطب قروض الطلاب

منعت محكمة أمريكية برنامج الرئيس جو بايدن لشطب مئات المليارات من الدولارات من قروض الطلاب، لكن الإدارة الأمريكية تنوي استئناف الحكم.

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وجاء في قرار صدر عن المحكمة الفدرالية للمقاطعة الشمالية لولاية تكساس: "تعلن المحكمة أن هذا البرنامج غير شرعي وتلغيه".

وتم إصدار هذا الحكم ردا على استئناف من قبل اثنين من المدعين اللذين لم يتفقا مع شروط البرنامج. قرر القاضي مارك بيتمان أنه أثناء تنفيذ هذا البرنامج تتصرف الإدارة الأمريكية بصفتها السلطة التنفيذية دون صلاحيات مناسبة موافق عليها من جانب الكونغرس.

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، أن الإدارة لا توافق بشدة على حكم محكمة المقاطعة، مضيفة أن وزارة العدل قد قدمت استئنافا ضده.

وتقضي خطة بايدن التي روج لها بشدة قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، بإعفاءات من الديون الطلابية تصل إلى 20 ألف دولار في كل حالة. ووفق معلومات البيت الأبيض فقد قدم 26 مليون أمريكي طلبات للمشاركة في هذا البرنامج.

المصدر: نوفوستي