كشف النقاب عن أول تمثال للملكة إليزابيث الثانية بعد وفاتها (صور)

كشف الملك تشارلز الثالث النقاب عن أول تمثال لوالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية منذ وفاتها في سبتمبر الماضي.

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وتم الكشف عن التمثال الجديد في مدينة يورك الإنجليزية، يوم الأربعاء، خارج يورك مينستر، أكبر كاتدرائية قوطية في بريطانيا.

وقال الملك في كلمة ألقاها خلال حفل إزاحة الستار عن التمثال وهو يحمل مظلة سوداء: "عندما تم التخطيط لهذا التمثال لأول مرة قبل خمس سنوات، كان القصد منه الاحتفال باليوبيل البلاتيني للملكة الراحلة".

وتابع: "الآن كما شهدنا ببالغ الحزن وفاة الملكة، وكشف النقاب عن التمثال هو تقدير لحياتها التي أمضتها في الخدمة والتفاني غير العاديين".

وأضاف الملك تشارلز الثالث: "كانت الملكة الراحلة يقظة دائما من أجل رفاهية شعبها خلال حياتها. الآن، ستشاهد صورتها في ميدان الملكة إليزابيث لعدة قرون قادمة".

AP

AP

وقبيل إزاحة الستار، وصف رئيس أساقفة يورك، ستيفن كوتريل "هذه المناسبة الفريدة" بأنها "لحظة مؤثرة للغاية" تكريما "للحياة الطويلة والخدمة لصاحبة الجلالة الراحلة الملكة إليزابيث لشعبها وأمتها والكومنولث".

وتوفيت الملكة عن عمر يناهز 96 عاما في 8 سبتمبر الماضي، بعد أشهر فقط من الاحتفال غير المسبوق بسبعة عقود من اعتلائها العرش.

ويبلغ طول تمثالها التذكاري، الذي صممه ونحته ريتشارد بوسونز، أكثر من ستة أقدام ونصف القدم، ويبلغ وزنه حوالي 4000 رطل.

AP

AP

AP

المصدر: CNN