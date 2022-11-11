إيطاليا توافق على حزمة جديدة من الإجراءات للتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة

وافقت السلطات الإيطالية على حزمة جديدة من الإجراءات تبلغ قيمتها حوالي 9 مليارات يورو للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة.

يوفر المرسوم الذي اعتمدته الحكومة، من بين أمور أخرى، حوافز معينة للشركات لشراء الغاز والكهرباء.

بالإضافة إلى المساعدة المالية، قررت الحكومة أيضا "من أجل زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الوطني" السماح بامتيازات الغاز البحرية الجديدة وزيادة أحجام الغاز المنتج بالفعل.

وكان مشغل الغاز في الاتحاد الأوروبي قد أعلن أن خمس دول في الاتحاد بدأت استخدام احتياطياتها من الغاز من خزاناته تحت الأرضية، بعد أن كرّسته لتغطية العجز في الشتاء القادم إثر العقوبات ضد روسيا.

وتشهد إيطاليا احتجاجات على ارتفاع أسعار الطاقة في البلاد، والتي أثرت على جيب المواطن العادي وعلى القطاع الصناعي، الذي يعاني من صعود أسعار موارد الطاقة، وخاصة الغاز.

وتسارع التضخم في إيطاليا خلال شهر أكتوبر 2022 وبلغ مستوى 11.9% وسجل بذلك المؤشر أعلى مستوى له في نحو 38 عاما، وفقا لبيانات رسمية إيطالية.

ويعود ارتفاع مؤشر التضخم لارتفاع أسعار الطاقة بشكل رئيسي، وبحسب البيانات فقد صعدت أسعار الطاقة في الشهر الماضي بنسبة 73.2% على أساس سنوي، بعد ارتفاعها بنسبة 44.5% في سبتمبر الماضي، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية في الشهر نفسه (أكتوبر 2022) بنسبة 13.1%.

المصدر: تاس