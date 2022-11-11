الخارجية اليابانية تؤكد مقتل مواطن ياباني غادر للقتال في أوكرانيا

أفادت وكالة "كيودو" بأن وزارة الخارجية اليابانية أكدت مقتل مواطن ياباني ذهب للمشاركة في الأعمال القتالية إلى جانب كييف في أوكرانيا.

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وظهرت معلومات عن مقتل مواطن ياباني يتراوح عمره بين 20 و30 عاما في أوكرانيا، أمس الخميس، على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن السفارة اليابانية في أوكرانيا تتحقق من صحة هذه البيانات.

وحتى الآن لم يتم تدقيق لا اسم القتيل ولا منطقة مقتله. والواقع المعروف الوحيد حتى الآن هو موعد مقتله. فنقلت الوكالة عن الخارجية اليابانية أن الياباني قتل في 9 نوفمبر الجاري.

ووفق معلومات الوزارة قررت الحكومة اليابانية تطبيق المستوى الرابع، وهو الأعلى للخطر، في الأراضي الأوكرانية كلها، مما يعني الحاجة إلى الإخلاء الفوري للمواطنين اليابانيين من هذا البلد وفرض حظر على السفر إلى هناك. واستأنفت السفارة اليابانية في أوكرانيا عملها في كييف في 5 أكتوبر الماضي.

المصدر: نوفوستي