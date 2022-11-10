بلينكن في شرم الشيخ الجمعة قبل التوجه إلى آسيا

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية سيشارك في أعمال مؤتمر المناخ الأممية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم الجمعة 11 نوفمبر.

وأكد بيان للخارجية الأمريكية أن بلينكن "سينضم إلى الرئيس جو بايدن... في تفعيل جهود الولايات المتحدة لتعزيز المساعي العالمية في مجال المناخ".

وأضاف البيان أن بلينكن "سيدعم بايدن في دعوته للدول إلى تطبيق التزاماتها بشأن المناخ، وسيحث على أن تكون جميع المساهمات الوطنية المحددة منسجمة مع هدف الـ 1.5 درجة سيليزية المعلن في اتفاقية باريس، وضمان استجابة مؤتمر المناخ الأممي لأولويات واحتياجات القارة الإفريقية والدول والمجتمعات النامية المعرضة للخطر في كل مكان".

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وفي 12 و13 نوفمبر سيشارك بلينكن مع بايدن في أعمال قمة الولايات المتحدة مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في عاصمة كمبوديا بنوم بنه، حيث "سيؤكدان على الشراكة مع آسيان ودعم دورها المركزي وسيناقشان التحديات الإقليمية والعالمية، بما فيها الأزمة الإنسانية وقضايا حقوق الإنسان في بورما (ميانمار)".

وخلال الفترة بين 13 و16 نوفمبر سيشارك بلينكن مع الرئيس بايدن في قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، حيث ستؤكد الولايات المتحدة على "التزامها بالعمل مع الشركاء في مجموعة العشرين من أجل التعامل مع التحديات الرئيسية" مثل التغير المناخي وتأثير النزاع في أوكرانيا على الطاقة والأمن الغذائي وغير ذلك من القضايا.

ثم سيتوجه بلينكن إلى عاصمة تايلاند بانكوك، التي سيشارك فيها يومي 16 و17 نوفمبر في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي في آسيا والمحيط الهادئ، حيث سيعمل على "تفعيل السياسات الاقتصادية الأمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتفعيل التجارة الحرة والعادلة والمنفتحة والاستثمار والتنمية المستدامة".

المصدر: RT