تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم الغواصات الروسية (صور)

أفاد موقع وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجراء تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم غواصات أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا بمركز تدريب قوات الغواصات.

وتم إجراء تمارين البقاء على قيد الحياة مع أطقم عدة غواصات على أساس مجمع التدريب من مركز تدريب قوات الغواصات من أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا.

وأثناء تمارين عمل الأفراد على حالات الطوارئ المختلفة التي قد تنشأ على الغواصات. وكجزء من التحكم التمهيدي للحرائق في المقصورة ، قام الغواصون بالاستخدام الفعلي لمعدات إطفاء الحريق القياسية في غرفة خاصة تحاكي حجرة الغواصة.

RT

وتقوم غواصات أسطول المحيط الهادئ بانتظام بإجراءات التدريب في الكفاح من أجل البقاء.



ويتم عمل جميع إجراءات الأطقم في حالات الطوارئ بنجاح.

RT

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية