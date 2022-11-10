 
مباشر

تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم الغواصات الروسية (صور)

أخبار العالم

تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم الغواصات الروسية (صور)
ТАСС/Дмитрий Ефремов
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u5jp

أفاد موقع وزارة الدفاع الروسية أنه تم إجراء تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم غواصات أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا أقصى شرقي روسيا بمركز تدريب قوات الغواصات.

وتم إجراء تمارين البقاء على قيد الحياة مع أطقم عدة غواصات على أساس مجمع التدريب من مركز تدريب قوات الغواصات من أسطول المحيط الهادئ في كامتشاتكا.

وأثناء تمارين عمل الأفراد على حالات الطوارئ المختلفة التي قد تنشأ على الغواصات. وكجزء من التحكم التمهيدي للحرائق في المقصورة ، قام الغواصون بالاستخدام الفعلي لمعدات إطفاء الحريق القياسية في غرفة خاصة تحاكي حجرة الغواصة.

تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم الغواصات الروسية (صور)
RT

وتقوم غواصات أسطول المحيط الهادئ بانتظام بإجراءات التدريب في الكفاح من أجل البقاء.


ويتم عمل جميع إجراءات الأطقم في حالات الطوارئ بنجاح.

تمارين للبقاء على قيد الحياة مع أطقم الغواصات الروسية (صور)
RT

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا