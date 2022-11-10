10 سنوات من الفشل في اختبار "الاستعداد القتالي" للمقاتلات الأمريكية

أعلنت غرفة المحاسبة الحكومية الأمريكية أن معظم الطائرات العسكرية في البلاد لا تتمتع بالجاهزية للقتال.

وذكرت بلومبرغ ذلك اليوم الخميس، نقلا عن بيانات المراجعة في الغرفة التي أجريت من عام 2011 إلى عام 2021.

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وفي التفاصيل، خضعت للتفتيش 49 طائرة وهي، بحسب ممثلي الغرفة، عيّنة تمثيلية تسمح بالحكم على الحالة العامة للأسطول الجوي. حيث تبين أن "26 طائرة من أصل 49 لم تحقق مؤشرات جاهزية الأداء في أي من السنوات أثناء عملية المراجعة".

وأضاف التقرير النهائي أنه بلغ عدد الطائرات التي استوفت مؤشرات الاستعداد المطلوبة للبعثات على مدى السنوات الـ 10 بأكملها، 4 طائرات فقط من أصل 49.

"الأمر الذي سوف يتم النظر فيه لاحقا داخل الكونغرس" بحسب بلومبرغ التي لم تستبعد احتمال وجود أسئلة حول تخفيض تمويل القوات الجوية.

المصدر: تاس