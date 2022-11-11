البيت الأبيض يؤكد مشاركة بايدن في قمة G20 بالهند عام 2023

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيحضر قمة "مجموعة العشرين" G20 في الهند عام 2023.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي: "أولا، تترأس الهند مجموعة العشرين العام المقبل. ويعتزم الرئيس بايدن بالطبع أن يكون مشاركا في المجموعة هذه".

وبحسب قوله "لا توجد خطط جاهزة لزيارة بايدن إلى الهند أو لزيارة رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي إلى الولايات المتحدة قبل انعقاد القمة المتعددة الأطراف".

كما وصف سوليفان العلاقة بين هذين الزعيمين بالمثمرة والعملية للغاية، لافتا إلى أنهما يريان مصالح مشتركة بشأن عدد من القضايا الحاسمة، ويعملان سوية لتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة والهند".

المصدر: تاس