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بايدن يوقع مذكرة تعزيز الأمن الغذائي للولايات المتحدة

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بايدن يوقع مذكرة تعزيز الأمن الغذائي للولايات المتحدة
Globallookpress
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قال مسؤول كبير في البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة لتعزيز الأمن الغذائي والزراعي في الولايات المتحدة.


وقال المسؤول للصحفيين: "اليوم وقع الرئيس جو بايدن مذكرة  للأمن القومي لتعزيز أمن وصمود الولايات المتحدة في مجالي الغذاء والزراعة."

ووفقا له، تهدف الوثيقة إلى تزويد العائلات الأمريكية بإمكانية الوصول إلى غذاء آمن وبأسعار معقولة، وقدرة المنتجين المحليين على طرح منتجاتهم في السوق ، فضلا عن زيادة استعداد الصناعات الغذائية والزراعية الأمريكية للتهديدات التي تتعرض لها المحاصيل، والثروة الحيوانية وارتفاع تكاليف الغذاء.

وتساهم الزراعة والأغذية والصناعات ذات الصلة بحوالي خمسة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي 

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