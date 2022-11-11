سلسلة مطاعم في ألمانيا تتجاوز المحظور وتثير حفيظة اليهود في "ليلة البلور"

نظمت سلسلة مطاعم KFC للوجبات السريعة حملة إعلانية في ذكرى "ليلة البلور"، التي شهدت عمليات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت يهودية في ألمانيا بين التاسع والعاشر من نوفمبر 1938.

وأرسلت سلسلة المطاعم رسائل بريدية لعملائها على الهواتف كتب فيها: "في يوم ذكرى ليلة البلور، دلل نفسك بأكثر أنواع الجبن طراوة مع الدجاج المقرمش".

ووفقا لصحيفة "Algemeiner"، أرسلت الشبكة لاحقا رسائل اعتذارية، واصفة الحادث بالخطأ الفني، لكن الإعلان نجح بالفعل في إثارة ردود فعل سلبية على شبكات التواصل الاجتماعي ومن المنظمات اليهودية.

وانتقدت نائبة مدير الشؤون الأوروبية في رابطة مكافحة التشهير، سلسلة المطاعم الأمريكية الشهيرة، وكتبت: "كيف يمكنكم أن تكونوا بعيدين جدا عن ليلة البلور؟ عار عليكم KFC!".

و"ليلة البلور" (أو كما تعرف بالألمانية Kristallnacht)، هو مصطلح يستعمل للإشارة إلى عمليات نظمها ونفذها النازيون ضد مصالح وبيوت اليهود في ألمانيا بين 9و10 نوفمبر 1938، حيث قامت قوات من الشرطة وقوى الأمن الألمانية بتحريض النازيين على القيام بأعمال ضد اليهود أينما تواجدوا في ألمانيا.

وقام الألمان بالهجوم على الكنس اليهودية والمتاجر والمحلات التابعة لليهود ودمروها وأحرقوها في الليلة المذكورة، وأطلق على هذه الليلة هذا الاسم لكثرة الزجاج الذي تهشم فيه.

المصدر: وكالات