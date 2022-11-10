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نتنياهو: لقاء مرتقب بين الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية

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نتنياهو: لقاء مرتقب بين الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية
AFP
بنيامين نتنياهو
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أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الفائز مؤخرا، بنيامين نتنياهو، أن هناك لقاء مرتقبا بن الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية.

وقال نتنياهو عبر "تويتر" إنه تلقى اتصالا من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي هنأته بفوزه في الانتخابات، وأضاف: "تحدثنا عن لقاء مرتقب بين الحكومتين، وعن دعم إيطاليا لسياسة إسرائيل في المحافل الدولية وعن تعميق العلاقات بينهما".

يذكر أن ميلوني التي ترأس حزب "أخوة إيطاليا" وصلت إلى منصبها الشهر الماضي، على رأس ائتلاف من اليمين، وكان موضوع الحد من الهجرة على رأس برامجها.

 

المصدر: RT

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