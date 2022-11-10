نتنياهو: لقاء مرتقب بين الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية الفائز مؤخرا، بنيامين نتنياهو، أن هناك لقاء مرتقبا بن الحكومتين الإيطالية والإسرائيلية.

وقال نتنياهو عبر "تويتر" إنه تلقى اتصالا من رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي هنأته بفوزه في الانتخابات، وأضاف: "تحدثنا عن لقاء مرتقب بين الحكومتين، وعن دعم إيطاليا لسياسة إسرائيل في المحافل الدولية وعن تعميق العلاقات بينهما".

שוחחתי כעת בטלפון עם ראש ממשלת איטליה ג׳ורג׳ה מלוני שהתקשרה לברך אותי על תוצאות הבחירות. דיברנו על פגישה קרובה בין שתי הממשלות, על תמיכה של איטליה במדיניות ישראל בפורומים בינלאומיים ועל העמקת הקשרים והיחסים בין המדינות. — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) November 10, 2022

يذكر أن ميلوني التي ترأس حزب "أخوة إيطاليا" وصلت إلى منصبها الشهر الماضي، على رأس ائتلاف من اليمين، وكان موضوع الحد من الهجرة على رأس برامجها.

المصدر: RT