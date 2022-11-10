واشنطن: لا تجاوب من روسيا فيما يتعلق بتبادل السجناء

أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن السلطات الأمريكية تعتبر أن روسيا لا تستجيب بشكل بناء لمحاولات واشنطن للتفاوض بشأن تبادل السجناء.

وقال سوليفان: "خلال الأشهر القليلة الماضية، قدمنا ​​سلسلة من المقترحات حول كيفية حل قضية بريتني غرينر وقضية بول ويلان من أجل إعادتهما إلى الوطن. وحتى الآن، لم يُظهر الجانب الروسي استعداده للعمل على هذا التبادل من أجل الحصول على نتيجة".

وتقضي الأمريكية بريتني غرينر حكما بالسجن تسع سنوات بتهمة تهريب المخدرات، فيما يقضي الأمريكي بول ويلان عقوبة بالسجن لمدة 16 عاما بتهمة التجسس.

المصدر: تاس